Der Industriekonzern Siemens prüft Insidern zufolge den Verkauf seines Logistikgeschäfts. Das Unternehmen diskutiere mit Beratern Optionen für den Bereich für Sortiertechnik für Briefe, Pakete, Gepäck und Luftfracht, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet. Auf Tradegate konnte die Aktie bis zum Handelsschluss am Donnerstag gut ein Prozent zulegen auf 116,84 Euro.Siemens steckt seit einiger Zeit in einem groß angelegten ...

