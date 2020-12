...als erster großer Impfstoffhersteller in den USA. Damit beginnt in der kommenden Woche die Impfkampagne in den USA. Die Moderna-Aktie gewann daraufhin gut 5 %. Ein Aufspringen lohnt nicht!



