The following instruments on XETRA do have their first trading 18.12.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.12.2020Aktien1 ARP2354W1188 Central Puerto S.A.2 SE0015242896 Scandinavian Biogas Fuels International AB3 ES06735169H8 Repsol S.A. BZR4 FI4000476783 Componenta Corp.Anleihen1 USU0740WAD30 Berry Global Inc.2 XS2276596538 Casino, Guichard-Perrachon S.A.3 DE000NLB3N87 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-4 DE000NLB3N95 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-5 DE000NLB3PA9 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-6 DE000A283WQ2 Henri Broen Holding B.V.7 US44891CBQ50 Hyundai Capital America8 USU63768AB83 NBM US Holdings Inc.9 XS2224065289 Periama Holdings LLC10 DE000HLB2ZD2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale