Hochdorf (pta005/18.12.2020/07:00) - HOCHDORF verkauft die Marbacher Ölmühle GmbH an ein deutsches Family Office mit Fokus auf langfristiges Engagement in der Bio-Lebensmittelbranche. Der Verkauf begründet sich mit der strategischen Fokussierung auf die Geschäftsbereiche Baby Care und Dairy Ingredients. Die Übergabe erfolgt per 30.12.2020.

Die HOCHDORF Holding AG erwarb die Marbacher Ölmühle GmbH per 1. Dezember 2014 zur internationalen Stärkung des VIOGERM® Weizenkeimgeschäfts. Mit der Aufgabe des Geschäftsbereichs Cereals & Ingredients verlor das Unternehmen an strategischer Bedeutung für die HOCHDORF-Gruppe.

Verkäufe im Zusammenhang mit der strategischen Neuausrichtung abgeschlossen Mit dem Verkauf der Marbacher Ölmühle GmbH schliesst die HOCHDORF-Gruppe die Bereinigung ihres Unternehmensportfolios im Zusammenhang mit der strategischen Neuausrichtung ab. HOCHDORF kann sich damit ab Anfang 2021 auf die Bereiche Baby Care und Dairy Ingredients fokussieren. "Wir sind stolz darauf, für die Marbacher Ölmühle GmbH einen strategischen Investor gefunden zu haben, der das Unternehmen positiv weiterentwickeln kann", erklärt Dr. Peter Pfeilschifter, CEO der HOCHDORF-Gruppe.

