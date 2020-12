Der Donnerstag konnte den DAX-Trend dieser Woche fortsetzen und sich vom Kurslevel bis auf 70 Punkte an das Allzeithoch annähern. Damit beträgt die Strecke seit dem Freitagshoch schon 700 Punkte. Zeit für eine Konsolidierung am Freitag? Donnerstag im Griff der Bullen Direkt zum Handelsstart konnte der DAX gestern weiter "Gas geben" und seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Seitens der US-Notenbank FED gab es am Vorabend des Donnerstags keine Richtungsänderungen ...

