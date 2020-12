Das Börsenjahr 2021 könnte interessant werden. Krasser als 2020 kann es eigentlich nicht werden. Das Coronavirus werden viele so schnell nicht vergessen. Ebenso wenig wie so manche Impfstoffaktie, die ohne die Pandemie wohl kaum ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt wäre. Wer hätte 2019 mit so einem 2020 gerechnet? Volltreffer kann man mit der Lupe suchen. Den Durchmarsch der Tesla-Aktie hatte ich eigentlich für 2019 vorhergesagt. Mit Wasserstoffaktien war ich ziemlich fertig. Auch bei Amazon und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...