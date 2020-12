Gewinnmitnahmen bauen sich im frühen Handel auf. Sowohl an den asiatischen Präsenzbörsen als auch am Terminmarkt bewegt sich alles im roten Bereich. Die Anleger neigen dazu, vor dem Wochenende und einer verkürzten Handelswoche ihr Geld vom Tisch zu nehmen. Der DAX-Future notiert kurz vor der Eröffnung der europäischen Vorbörse rund -0,29 % niedriger bei 13.642 Punkten. Der S&P 500 Future wird -0,16 % tiefer gesehen bei 3.706 Punkten und der Nasdaq-Future liegt bei 12.726 Punkten (-0,19 %).Frankfurt erlebte am Donnerstag einen durchgehend positiven Handelstag. Der DAX konnte sich um 0,75 % auf 13.667,25 Punkte verbessern und etablierte sich damit über der psychologisch wichtigen Marke von 13.500 Punkten. adidas und SAP waren die größten Gewinner des Tages. Die Aktien von adidas stiegen um +1,58 % auf 295,00 Euro und SAP verbesserte sich um +2,14 % auf 105,00 Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...