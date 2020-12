DGAP-News: GECCI Investment KG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien

GECCI Investment KG: Erstrangige Grundschulden zugunsten der Anleihegläubiger beim Projekt 'Bockenem'



18.12.2020 / 08:10

GECCI Investment KG: Erstrangige Grundschulden zugunsten der Anleihegläubiger beim Projekt "Bockenem"



- "Alles-aus-einer-Hand-Strategie" minimiert Projektrisiken

- Baufortschritt wird vierteljährlich durch einen Wirtschaftsprüfer kontrolliert Nettlingen, 18. Dezember 2020: Die GECCI Gruppe realisiert bezahlbaren Wohnraum. Der Bau der Ein- und Mehrfamilienhäuser wird unter anderem durch zwei Unternehmensanleihen der GECCI Investment KG finanziert. Eine 5-jährige Anleihe mit einem Kupon von 5,75 % (ISIN: DE000A3E46C5) und eine 6-jährige Anleihe mit 6,00 % (ISIN DE000A289QS7). Beim Projekt "Bockenem" wurden jetzt sechs erstrangige Grundschulden zugunsten der GECCI Investment KG und damit den Anleihegläubigern beim Notar bestellt. In der niedersächsischen Stadt Bockenem hat die GECCI Immobilien KG Anfang Dezember sechs Baugrundstücke mit einer Größe von insgesamt rund 6.200 qm erworben. Dort sollen im kommenden Jahr sechs Einfamilienhäuser errichtet werden. Bockenem befindet sich im Einzugsgebiet von Hannover, Salzgitter und Wolfsburg mit Anschluss an die Autobahn A7. Die Eigenheime werden jeweils über eine Grundstücksgröße von rund 650 bis 1200 m2, eine Wohnfläche von mindestens 136 m2 und mindestens Energieeffizienz-Standard KfW-55 verfügen. Vor und während der Bauphase können selbstverständlich individuelle Wünsche wie beispielsweise Barrierefreiheit berücksichtigt werden. Der Vertrieb der Einfamilienhäuser erfolgt über GECCI Rent & Buy(R) (mietübereignung.de). Wie bei allen Projekten im Rahmen der Mietübereignung realisiert die GECCI Gruppe auch in Bockenem von der Grundstückserschließung bis zum schlüsselfertigen Bau alles inhouse. Mit dieser

"Alles-aus-einer-Hand-Strategie" werden Projektrisiken minimiert. Die Überprüfung des Baufortschritts ist auch Teil der vierteljährlichen Kontrolle durch einen Wirtschaftsprüfer zu der sich GECCI im Rahmen der Anleiheemissionen verpflichtet hat, um die Sicherheit für Anleger zu erhöhen. Kontakt

Gecci Investment KG // Nordasseler Straße 5 // 31185 Nettlingen // gecci-investment.de // anleihe@gecci-investment.de Presse

Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // presse@gecci-investment.de WICHTIGER HINWEIS

Die nachfolgenden Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Die Informationen stellen in keinem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapier-Informationsblattes (WIB) nach § 4 Wertpapierprospektgesetz welches auf der Webseite der Emittentin unter gecci-investment.de zum Download zur Verfügung.

18.12.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

