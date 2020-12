Nike (WKN: 866993) ist ein etabliertes Unternehmen, das mit unzähligen Superstars eng verbandelt ist. Under Armour (WKN: A0HL4V) hingegen ist 1996 mit einem innovativen T-Shirt aus feuchtigkeitsableitendem Stoff an den Start gegangen. Mittlerweile hat das Unternehmen es auf den Massenmarkt geschafft. Nike hat wachsen können, während Under Armour im Rennen einen Schritt zurück gemacht hat. Aber welches Unternehmen wird den Lauf in die Zukunft für sich entscheiden können? Echtes Kraftpaket Die Wurzeln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...