Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Weihnachten rückt immer näher und an den Börsen wird die Stimmung immer besser. Der DAX nähert sich langsam aber sicher seinem Rekordhoch bei 13.795 Punkten an. Stellt sich die Frage, wie es heute weitergeht. Die Vorgaben aus Übersee sind positiv Bei den Einzelwerten geht es heute um den Bitcoin und den Goldpreis. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.