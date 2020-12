DGAP-News: Nouveau Monde Graphite / Schlagwort(e): Sonstiges

2020 JAHRESRÜCKBLICK

Nouveau Monde erreicht bedeutende Meilensteine und etabliert sich erfolgreich als ein führendes vertikal-integriertes Unternehmen für Lithium-Ionen-Batterieanoden für die Elektrofahrzeug- und grüne Energiewende

- Nouveau Monde stellte das kontinuierliche Engagement um eine verantwortungsbewusste und nachhaltige Entwicklung unter Beweis und stärkte unsere soziale, ökonomische und ökologische Partnerschaft mit unserer Gastgemeinde Saint-Michel-des-Saints durch Unterzeichnen eines progressiven Kooperations- und vorteilsausgleichenden Vertrags

- Das Unternehmen schloss einen erfolgreichen öffentlichen Anhörungsprozess ab, der in einer positiven Bewertung durch die Umweltkommission, die BAPE, als Teil der sorgfältigen Kontrolle der Regierung für die Gewährung des Bergbaubeschlusses für das Matawinie-Projekte mündete

- Die Vermarktung von Nouveau Mondes kohlenstoffneutralen Anoden- und weiterentwickelten Batteriematerialien war erfolgreich, einschließlich der Outperformance unseres geschütztem beschichteten Anodenmaterial im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen und etablierten europäischen Geschäftstätigkeiten als Reaktion auf den weltweiten Anstieg bei der Nachfrage nach Lithium-Ionenbatterieanodenmaterialien

- Das Risiko bei der wirtschaftlichen Entwicklung wurde weitestgehend eliminiert durch den Bau und die Inbetriebnahme groß angelegter Demonstrationsanlagen für die wertsteigernde Transformation hin zu Batterieanodenmaterial und anderen fortschrittlichen Produkten

- Das internationale technische Team von Nouveau Monde trieb in Zusammenarbeit mit unseren Konsortialpartnern im Bereich Forschung & Entwicklung die Entwicklung unseres geschützten Lithium-Ionenbatterieanodenprozess voran, einschließlich des mit Silikon verbessertem Anodenmaterials, und finalisierte einen Kooperationsvertrag mit dem von Volkswagen und Mitsui unterstützten hochentwickelten Beschichtungsunternehmen Forge Nano

- Als weltweit erstes Unternehmen überhaupt bekräftigten wir unser umfassendes Engagement um einen nachhaltigen und kohlenstoffneutralen, vollkommen elektrischen Betrieb, der durch die fortschrittliche Bergbauplanung von Nouveau Monde unterfüttert und von der erneuerbaren Wasserkraft Québecs unterstützt wird. Aufgrund unserer Erfolge wurden wir von den Regierungen Québecs und Kanadas als ein Schlüsselpartner für die Elektrifizierung der Bergbaubetriebe ausgewählt

- Ausgewählt durch die Regierung Québecs als das einzige Pilotprojekt zur Implementierung der Nachverfolgbarkeit kritischer Mineralien der Global Battery Alliance für die Bergbau- und Batteriematerialienbranchen in Québec

MONTREAL, KANADA, 17. Dezember 2020 - Nouveau Monde Graphite ("Nouveau Monde" oder "das Unternehmen") (TSXV: NOU; OTCQX: NMGRF; Frankfurt: NM9) freut sich, sein Engagement beim Vorantreiben seines vertikal-integrierten Graphitprojekts tatkräftig umgesetzt zu haben, um der Elektrofahrzeug- ("EV") und der erneuerbaren Energiebranche ethisch unbedenklich gewonnenes und kohlenstoffarmes Lithium-Ionenbatterie-Anodenmaterial (LiB") ab dem Jahr 2023 anbieten zu können.

Eric Desaulniers, der Präsident und CEO des Unternehmens, erklärte: "2020 war für Nouveau Monde ein Jahr voller Umwälzungen. Wir haben in allen Bereichen, Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Marketing, Betrieb und Unternehmensentwicklung viel erreicht. Ich möchte meinem gesamten Team und allen Interessenvertretern danken, da eine Menge harte Arbeit und Bemühungen notwendig waren, um das Unternehmen von einem jungen Bergbauunternehmen mit einer natürlichen Graphitlagerstätte zu einem vollständig integrierten kohlenstoffneutralen Produzenten von Batterieanodenmaterialien werden zu lassen. Dank der Professionalität des ganzen Teams bin ich besonders stolz darauf, dass wir sehr spezifische und wichtige betriebliche Meilensteine in unserer Fabrik in Saint-Michel-des-Saints sicher und ohne Unfälle erfolgreich erreicht haben und gleichzeitig die Gesundheit unserer Mitarbeiter während dieser schwierigen, von der Pandemie geprägten Zeit schützen konnten. Nächstes Jahr um diese Zeit wird das Unternehmen ganz anders aussehen: Wir werden unsere Reinigungsöfen in Bécancour betreiben und hochwertiges Anodenmaterial herstellen, das für den EV-Markt gedacht ist, wir werden das Bergwerk und die gewerblichen Einrichtungen für den gesamten Betrieb bauen und was mögliche Partnerschaften angeht, sind wir gerne bereit, Gespräche voranzutreiben und eine Partnerschaft mit einem führenden Kunden des LiB-Markts einzugehen. 2021 wird ein weiteres bemerkenswertes Jahr werden."

Ausgewählte Meilensteine

- Im Januar unterzeichnete Nouveau Monde einen Kooperations- und vorteilsausgleichenden Vertrag mit der Gemeinde Saint-Michel-des-Saints und Upper Matawinie. In Anerkennung der Bedeutung unserer Interessenvertreter vor Ort ist diese Vereinbarung die fortschrittlichste ihrer Art in der Geschichte Québecs. Sie umfasst die gesamte gewerbliche Lebensdauer des Bergwerks und bildet den Hintergrund dafür, dass Nouveau Monde bis zu 2 % seines Nettogeldflusses nach Steuern an die Gemeinde beisteuert, um die Entwicklung der Gemeinschaft und die Reinvestition zu fördern. Nouveau Monde wird ebenfalls 1 % seines Nettogeldflusses nach Steuern in einen Gemeinschaftsfond einzahlen, um Entwicklungsmaßnahmen in Upper Matawinie anzuregen, die während und nach der Betriebsdauer des Bergwerks eine soziale, ökonomische und eine Umweltwirkung haben. Die bilaterale Vereinbarung beinhaltet konkrete Maßnahmen im Bereich des Trainings, der Beschäftigungsfähigkeit und Geschäftsmöglichkeiten für die Bevölkerung vor Ort, die Integration des Bergbauprojekts in das Gebiet durch Entwicklung von Erholungs- und Tourismusmöglichkeiten und Mechanismen der Zusammenarbeit, um kurz-, mittel- und langfristige Vorteile für die Gemeinde zu bieten.

- Im Februar gab das Unternehmen erfolgreich seine Demonstrationsmikronisierungs- und Sphäronisation in Auftrag und bestätigte, dass das Graphitkonzentrat von der Lagerstätte in Matawinie für die Verwendung in Lithium-Ionenbatterien vielversprechend ist. Dies wurde durch fortlaufende mögliche Diskussionen mit Kunden für die Präqualifikation bestätigt.

- Ebenfalls im ersten Quartal gab das Unternehmen eine aktualisierte NI43-101 grubenbeschränkte Mineralrohstoffschätzung für seine West-Zone-Lagerstätte ab, die im Claim-Block Tony liegt, der Teil seines Vorzeige-Graphiteigentums in Matawinie ist. Die Schätzung umfasst eine Erhöhung von 25 % in den kombinierten Gemessenen und Indizierten Mineralrohstoffkategorien. In Matawinie gibt es 120,3 Millionen Tonnen @ 4,26 % Cg und als das größte Graphitprojekt in Nordamerika mit einem bedeutenden Expansionspotential in anderen Zonen des Standortes hat Nouveau Monde eine gute Ausgangsposition, um dem zukünftigen Wachstum des Elektrofahrzeugmarktes zu entsprechen.

- Im Juli erhielt Nouveau Monde eine positive Bewertung von dem Bureau d'audiences publique sur l'environnement ("BAPE", Behörde für öffentliche Anhörungen zu Umweltfragen) bezüglich seines Matawinie-Projekts und aller Aspekte, einschließlich der ökonomischen, sozialen und Umweltparameter, die von Nouveau Monde entwickelt wurden. Der Bericht erkannte die ökonomische Begründung, ökologische Innovationen, Integrationsmaßnahmen und soziale Vorteile, die mit dem Bergbauprojekt verknüpft sind, an.

- Im September gab Nouveau Monde seine Vertriebstätigkeit in Amerika, Europa und Asien bekannt, ein wichtiger Schritt hin zur Vermarktung unserer fortschrittlichen kohlenstoffarmen Materialien. Als Reaktion auf die wachsende Interaktion mit bedeutenden EV-Unternehmen und anderen potentiellen Kunden eröffnete Nouveau Monde ein europäisches Vertriebsbüro in London, Großbritannien.

- Im Oktober gab Nouveau Monde zwei wichtige Partnerschaften in der Branche bekannt. Bei der ersten handelt es sich um eine mehrstufige Partnerschaft mit dem globalen Chemiekonzern Olin Corporation für seine geschützte Reinigungsdemonstrationsanlage in Bécancour, die Mitte 2021 in Betrieb genommen werden soll, und später dann für den kommerziellen Batterieanoden-Reinigungsbetrieb in 2023, wenn erwartet wird, dass bedeutende globale Engpässe bei natürlichem Graphit in Batteriequalität auftreten werden. Bei der zweiten Partnerschaft handelt es sich um eine Zusammenarbeit mit dem in den USA ansässigen Unternehmen Forge Nano, einem Konzern für fortschrittliche Nanobeschichtungen, das von Branchenführern wie Volkswagen, LG Technology Ventures und Mutsui unterstützt wird. Durch die Anwendung der geschützten Beschichtungstechnologie Atomic Layer Deposition ("ALD") von Forge Nano erwarten wir, dass Nouveau Monde in der Lage sein wird, dem Lithium-Ionenbatteriemarkt ein Premium-Produkt anzubieten.

- Im November wurde Nouveau Monde zweimal als ein Schlüsselpartner durch die Regierung Québecs aufgrund seiner Elektrifizierungsstrategie und seiner Strategie bezüglich kritischer Mineralien ausgewählt. Bei der ersten Ernennung ging es um die Partnerschaft mit den Regierungen Québecs und Kanadas für die Präsentation der vollständig elektrischen Bergbauausrüstung für den Tagebau, wobei die saubere und erschwingliche Wasserkraft Québecs wirksam eingesetzt werden kann. Bei der zweiten handelte es sich um das Vorantreiben der Implementierung der Batteriepass-Prinzipien der Global Battery Alliance ("GBA") in Québec, wodurch die Nachverfolgbarkeit und Nachhaltigkeit strategischer Mineralien garantiert wird. Zu den Mitgliedern der GBA gehören zum Beispiel Audi, BMW, Google, Renault, Honda Motors, die Internationale Energiebehörde, LG Chem, Microsoft, Mitsubishi Corp., Propulsion Québec, Saft, SK Innovation, das Umweltschutzprogramm der Vereinten Nationen, Umicore, Volkswagen und Volvo und das Projekt sorgt für eine gute Positionierung Nouveau Mondes im Hinblick auf die zukünftige Produktkommerzialisierung.

- Während des gesamten Jahres präsentierte Nouveau Monde die Ergebnisse seines weltweit führenden Forschungs- und Entwicklungskonsortiums. Im September gab das Unternehmen einen wichtigen technischen Durchbruch bei seinem durch Silikon verstärkten Graphit-Anodenmaterial mit verbesserten Leistungseigenschaften bekannt. Im November gab das Unternehmen dann bekannt, dass sein geschützter Beschichtungsprozess die ähnlichen Prozesse der branchenführenden asiatischen Unternehmen übertroffen hatte, wodurch sich Nouveau Monde als ein zukünftiger Produzent von fortschrittlichen und Premium-Batterieanodenmaterialien etablierte.

- Im November erfüllte Nouveau Monde als erstes Unternehmen für Tagebau weltweit sein Versprechen bzw. Engagement bezüglich der exklusiven Nutzung einer vollständig elektrischen Ausrüstung und Elektrofahrzeugen für seinen Bergbaubetrieb. Das Unternehmen trieb seinen Beschaffungsprozess für seine Flotte und sich ändernde Infrastruktur durch einen internationalen Aufruf zur Präqualifikation voran, der bereits auf bedeutendes globales Interesse von Seiten hochrangiger Branchenteilnehmer stieß.

Am Stichtag 16. Dezember hatte Nouveau Monde 3.185.895 CAD-Dollar durch die Ausübung von 9.195.414 Optionen und Optionsscheinen erhalten, was bezeichnend ist für den starken Aktienkurs, während die Entwicklung des Unternehmens voranschreitet und er wird auch weiterhin die Entwicklungsaktivitäten in 2021 unterstützen.

Arne H. Frandsen, der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, erklärte: "Ich habe 2020 den Vorstandsvorsitz übernommen und ich werde stolz auf die Erfolge unseres äußerst fähigen Teams aus Berufstätigen auf Weltklasseniveau sein. Nach einem noch nie dagewesenen Jahr der Unsicherheit und des Leids aufgrund von COVID-19 möchte ich im Namen des Vorstands allen Mitgliedern unseres Teams danken für ihren unschätzbaren Beitrag und ihr kontinuierliches Engagement. Nouveau Monde hat globale Führungsqualitäten und Innovation unter Beweis gestellt, während wir uns kontinuierlich auf das Ziel zubewegen, ein weltweiter Anführer im Bereich von hochwertigem, verantwortlich produziertem grünen Batterieanodenmaterial zu werden. Wir möchten Ihnen von Herzen frohe Weihnachten und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2021 wünschen."

Über Nouveau Monde

Nouveau Monde entwickelt sich zu einem Schlüsselakteur der Energiewende. Das Unternehmen entwickelt die einzige voll integrierte Quelle für einen grünen Anodenwerkstoff für Batterien in der westlichen Welt. Mit dem Ziel, bis Anfang 2023 in vollem Umfang kommerziell zu arbeiten, wird das Unternehmen fortschrittliche CO2-neutrale Materiallösungen auf Graphitbasis für den wachsenden Lithium-Ionen- und Brennstoffzellenmarkt anbieten. Mit kostengünstigen Betriebsabläufen und den höchsten ESG-Standards wird Nouveau Monde zu einem strategischen Lieferanten für die weltweit führenden Batterie- und Automobilhersteller, der robustes und zuverlässiges fortschrittliches Material gewährleistet und gleichzeitig die Rückverfolgbarkeit der Lieferkette garantiert.

