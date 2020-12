Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bundesfinanzagentur hat den Emissionskalender für das nächste Jahr veröffentlicht, so die Analysten der Helaba.Wie zu erwarten gewesen sei, werde ein Rekordvolumen an Bundesanleihen in Höhe von brutto etwa 470 Mrd. EUR veräußert, im Vergleich zu 406,5 Mrd. EUR in diesem Jahr. Es bleibe abzuwarten, ob der Finanzierungsbedarf aufgrund des zweiten harten Lockdowns noch größer werde. Das Emissionsvolumen von grünen Anleihen solle gleichbleiben, wobei erstmals ein 30-jähriges Papier via Syndikat angeboten werde. Die Aktivitäten der Finanzagentur würden am 5. Januar mit einer Schatzauktion beginnen. Am Sekundärmarkt mache sich die allgemein erhöhte Risikobereitschaft nicht negativ bemerkbar. Im Gegenteil: Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe einen Teil seiner unlängst erlittenen Verluste wettmachen können. ...

