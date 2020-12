DJ Deutsche Unternehmen brauchen im zweiten Lockdown schnell lieferbare Corona-Schutzmasken für Mitarbeiter - Online-Shop von schutzmasken-sofort.de hat eine Million sofort lieferbare Atemschutzmasken auf Lager

Tönisvorst (pts013/18.12.2020/08:45) - Vor wenigen Monaten noch undenkbar, sind Schutzmasken heute Teil unseres Lebens. Auch im Arbeitsleben herrscht derzeit strenge Schutzmaskenpflicht. Arbeitgeber tragen die volle Fürsorgepflicht für ihre Mitarbeiter, so will es das Gesetz. Daher muss der Arbeitgeber auch für ausreichend Schutzmittel am Arbeitsplatz sorgen, die auch auf Kosten des Arbeitgebers zur Verfügung gestellt werden müssen. Viele Unternehmen suchen nach Masken-Nachschub zu erschwinglichen Preisen, um die eigenen Mitarbeiter vor gegenseitiger Ansteckung zu schützen. Einfache Bestellung und sofortige Lieferung (auch von großen Stückzahlen) sind im Online-Shop jederzeit möglich: https://www.schutzmasken-sofort.de

Egal, ob ein, 100 oder 100.000 Stück - wir liefern Atemschutzmasken sofort

Mittlerweile ist der gröbste Bedarf an Schutzmasken und Schutzbekleidung in Deutschland befriedigt. Ein Problem bleiben jedoch die unzähligen Unternehmen, die ihren Mitarbeitern tagtäglich neue und sterile Mundschutzmasken zur Verfügung stellen müssen. Da werden dann pro Tag schon mal mehrere Hundert oder mehrere Tausend Stück benötigt.

Dass das ins Geld geht, ist jedem klar. Genau diese Marktlücke hat sich der Geschäftsführer Sascha Syrzisko von schutzmasken-sofort.de genauer angesehen und sich ein großes Lager von einfachen, aber effektiven Schutzmasken angelegt: "Ich halte nichts von diesen oftmals horrenden Wucherpreisen für COVID-19 Masken. Die deutsche Wirtschaft muss weitergehen und daher sind die Masken in unserem Online-Shop im unteren Preisdrittel angesiedelt. Und es wird günstiger, je mehr Stück man bestellt."

Nur ein bis zwei Tage Lieferzeit für Schutzmasken

Den besonderen Service, den der Online-Shop von schutzmasken-sofort.de bietet, ist der sofortige Express-Versand am selben Tag. Damit können Einkäufer von Unternehmen zeitnah disponieren und immer für eine entsprechend ausreichende Anzahl an Atemschutzmasken für die Mitarbeiter im eigenen Betrieb garantieren.

"Wir haben bereits einige Vereinbarungen mit großen Unternhemen, denen wir wöchentlich eine neue Lieferung Masken zustellen, damit auch die Lagerhaltungskosten im eigenen Unternehmen für die Masken entfällt", so Sascha Syrzisko.

Infos und Bestellungen im Online-Shop: https://www.schutzmasken-sofort.de/

