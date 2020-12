Der europäische Credit Primärmarkt konnte gestern keine EUR denominierte Emission verzeichnen. Im heurigen Jahr wurden in Summe 6 % weniger EUR denominierte Non- Financial- und Financial-Emissionen gepreist als im Jahr 2019 (Stand: 17.12.2020). Hauptverantwortlich dafür war das Financial Segment das 14 % unter dem Vorjahresemissionsvolumen verblieb. Zusätzlich wurden rund 33 % weniger Covered Bond Emissionen gepreist. Das Rekordjahr im Non-Fin. Segment (+7 % Volumen) konnte das Gesamtvolumen nicht in ein positives Wachstum heben. Die von uns verfolgten Benchmarkindizes konnten all samt nach den negativen Entwicklungen im Frühjahr mit Stand 17.12.2020 einen positiven Gesamtertrag verbuchen (IG Non-Fin 2,9 %; ...

