Dir Fortsetzung der Aufwärtsbewegung führte den DAX nah an das Allzeithoch in dieser Woche. Was kann man hier am Freitag erwarten und welche Aktien sind am Morgen spannend? Marktgespräch mit dem LS-X-Händler Was waren die Details im Videogespräch mit Andreas Bernstein? Nachfolgend gehen wir auf einige Themen noch einmal in Textform ein. DAX nähert sich dem Allzeithoch Der DAX konnte sich seit Wochenstart nun um 700 Punkte nach oben arbeiten und hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...