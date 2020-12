Erste Test zur Erzsortierung an Material von Nova Minerals (ASX NVA / WKN A2H9WL) Korbel Main-Lagerstätte in Alaska haben dem Unternehmen zufolge "herausragende" Ergebnisse erzielt! Die Tests wurden an einer Probe von 10 Kilogramm durchgeführt, die Nova auf der Lagerstätte, die Teil des Estelle-Projekts in Alaska ist, entnahm. Allein die Massenerzsortierung konnte das Material von 0,25 auf 0,31 Gramm Gold pro Tonne (g/t ...

Den vollständigen Artikel lesen ...