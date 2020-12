DJ EANS-News: Josef Manner & Comp. AG / Bestellung von Andreas Kutil zum Vorstandsvorsitzenden der Josef Manner & Comp. AG - ANHANG

=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- kein Stichwort Wien - Die Josef Manner & Comp. AG gibt bekannt, dass Herr Dr. Alfred Schrott auf eigenen Wunsch nach Ablauf seiner Vorstandsbestellung mit Ende August 2021 aus dem Unternehmen ausscheiden wird. In seiner Sitzung vom 17.12.2020 hat der Aufsichtsrat beschlossen Herrn Ing. Mag. Andreas Kutil für die Dauer von drei Jahren zum Vorstandsvorsitzenden zu bestellen. Herr Kutil verfügt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in führenden Funktionen in einem internationalen Konzern der Konsumgüter- und Lebensmittelindustrie und wird vorbehaltlich einer Einigung bzgl. des Anstellungsvertrages seine Tätigkeit im ersten Halbjahr 2021 aufnehmen. In einer früheren Sitzung hat der Aufsichtsrat die Verlängerung des Vorstandsmandats von Dr. Hans Peter Andres bis 30.6.2024 beschlossen. Rückfragehinweis: ISIN AT 0000 728 209 Presse und Öffentlichkeitsarbeit Mag. Karin Steinhart Tel.: +43 1 48822 3650 E-Mail: k.steinhart@manner.com Investor Relations Mag. Bernhard Neckhaim Tel.: +43 1 48822 3200 E-Mail: b.neckhaim@manner.com Ende der Mitteilung euro adhoc =------------------------------------------------------------------------------- Anhänge zur Meldung: =--------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/documents/3183/5/10637111/0/Ad_Hoc_Meldung_Manner_CEO__201218_.pdf

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2020 03:05 ET (08:05 GMT)