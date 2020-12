von Peer Leugermann, Euro am Sonntag In der Schweiz führt der Bohrspezialist Erkundungen für ein Tiefenlager durch, in Deutschland wird in der Schachtanlage Asse II gebohrt. Laut dem Bohrtechniker und Geothermie-Experten entsteht mit der hiesigen Endlagersuche "ein neues Marktsegment". Bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...