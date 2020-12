Die Aktie von ThyssenKrupp geht weiter förmlich durch die Decke. Am Donnerstag hat der Konzern eine Veranstaltung rund um den Megatrend Elektrolyse und die eigene Tochter Uhde abgehalten. An der Börse kommt das gut an. Die Wasserstoff-Euphorie treibt die Anleger zurück in den angeschlagenen Industriekonzern.Der Wasserstoff-Hype an der Börse hat Pure Player wie Nel, Plug Power oder Powecell Sweden trotz geringer Umsätze Milliardenbewertungen eingebracht. Das große Konglomerat ThyssenKrupp fristet ...

