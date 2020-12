Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Disclosure of shares repurchases from 11 December to 17 December 2020 Name of the issuer Issuer Identity

Code (LEI) Trading Day ISIN Aggregated volume per day

(number of shares) Weighted average

price per day Market (MIC Code) TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 11/12/2020 FR0013230612 3,404 23.7809 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 11/12/2020 FR0013230612 490 23.5822 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 11/12/2020 FR0013230612 268 23.5720 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 11/12/2020 FR0013230612 1,008 23.6633 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 14/12/2020 FR0013230612 6,698 23.5701 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 14/12/2020 FR0013230612 720 23.6893 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 14/12/2020 FR0013230612 302 23.7000 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 14/12/2020 FR0013230612 305 23.6744 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 15/12/2020 FR0013230612 10,031 23.1897 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 15/12/2020 FR0013230612 257 23.2000 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 15/12/2020 FR0013230612 245 23.1849 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 15/12/2020 FR0013230612 2,291 23.2000 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 16/12/2020 FR0013230612 5,017 23.2671 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 16/12/2020 FR0013230612 42 23.1000 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 16/12/2020 FR0013230612 2,549 23.3536 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 17/12/2020 FR0013230612 7,273 23.6229 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 17/12/2020 FR0013230612 758 23.7133 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 17/12/2020 FR0013230612 226 23.6704 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 17/12/2020 FR0013230612 2,514 23.7088 BATE TOTAL 44,398 23.4551

