(shareribs.com) London 18.12.2020 - Der Goldpreis konsolidiert am Freitag leicht, steuert aber dennoch auf das dritte Wochenplus in Folge zu. Die Marktteilnehmer schauen mit Spannung in die USA, wo ein neues Stimuluspaket erwartet wird. Im Wochenverlauf konnte der Goldpreis weiter zulegen. Die Aussicht auf ein Stimuluspaket in den USA hat die Investoren zur Ausweitung ihrer Positionen veranlasst und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...