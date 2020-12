Aktuell dürften viele Verbraucher ähnliche Erfahrungen machen: Die Paketdienste geben sich in diesen Wochen sprichwörtlich die Klinke in die Hand. Natürlich mit vorne dabei: Deutsche Post DHL.Schon in den vergangenen Monaten konnte die Deutsche Post unter Beweis stellen, dass man eindeutig zu den Profiteuren der Corona-Krise mit einem gleichzeitig boomenden Online-Handel gehört. Nun kommt auch noch die Weihnachtssaison obendrauf. Das entfacht neue Spekulationen über die nächsten Quartalsergebnisse.Eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...