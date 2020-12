Bern/Zürich (ots) - Bern/Zürich, 18. Dezember 2020. SRF, RTS und RSI berichten auch in Zukunft live über die höchste Schweizer Fussballliga. Mindestens bis zum Ende der Saison 2024/25 übertragen die SRG-Sender weiterhin ein Topspiel pro Super-League-Runde live und exklusiv im frei empfangbaren Fernsehen. Die umfassenden Highlights - alle Spiele, alle Tore - bleiben ebenfalls im Programm.Gute Neuigkeiten für die Fussballfans in der ganzen Schweiz: Das wöchentliche Livespiel aus der Super League gehört bei den Sendern der SRG weiterhin zum festen Bestandteil des Sportprogramms. Die drei Vertragspartnerinnen SRG, blue Entertainment AG und Swiss Football League (SFL) haben sich darauf geeinigt, ihre erfolgreiche Partnerschaft um vier weitere Saisons zu verlängern. Die Vereinbarung gilt bis zum Ende der Spielzeit 2024/25 und regelt die Berichterstattung in TV und Radio sowie auf den Onlineplattformen.36 Livespiele pro Saison und alle Highlights bei SRF, RTS und RSIDamit übertragen SRF, RTS und RSI auch künftig in jeder der 36 Super-League-Runden ein Topspiel live und exklusiv im frei empfangbaren Fernsehen. Unverändert zum Programm gehören zudem die ausführlichen Matchberichte mit allen Spielen und allen Toren der Schweizer Spitzenliga. Über die Höhepunkte aus der Challenge League können die SRG-Sender ebenfalls weiterhin berichten."Kontinuität für die Fans der nationalen Fussballliga"Roland Mägerle, Leiter Business Unit Sport SRG und SRF Sport, sagt: "Das wöchentliche Livespiel aus der Super League ist beim Publikum sehr beliebt. Die neue Vereinbarung schafft Kontinuität für die Fans der nationalen Fussballliga. Darüber freue ich mich sehr."Über die Vertragsdetails und die finanziellen Rahmenbedingungen haben die Vertragspartnerinnen Stillschweigen vereinbart.Pressekontakt:Medienstelle SRGAuskünfte koordiniert: Lino Bugmann, Mediensprecher SRF SportTel. +41 79 752 63 62 oder lino.bugmann@srf.chOriginal-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100862067