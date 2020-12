Unterföhring (ots) -Eine schöne Bescherung zum Live-Finale der Jubiläumsstaffel von "The Voice of Germany": Am Sonntagabend (20. Dezember, 20:15 Uhr in SAT.1) singt jeder TVOG-Finalist seine erste eigene Single gemeinsam mit seinem Coach. Diese Singles stehen ab sofort auf allen gängigen Plattformen zum Download bereit."Someone Better" von Paula Dalla Corte feat. Samu Haber und Rea GarveyPaula Dalla Corte (19, CH- Tägerwilen) stellt mit Samu Haber und Rea Garvey im Background bei "Someone Better" ihr Stimmvolumen unter Beweis. An dem Song hat sie selbst mitgeschrieben.Zum Download: https://umg.lnk.to/SomeoneBetter"If It Wasn't You" von Oliver Henrich feat. Stefanie Kloß und Yvonne CatterfeldIn seiner Rockballade "If It Wasn't You", der seiner Familie und seiner Band gewidmet ist, zeigt Oliver Henrich (39, Wülfrath) zusammen mit Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld große Gefühle.Zum Download: https://umg.lnk.to/IfItWasntYou"Treat You Right" von Maël & Jonas feat. Nico SantosDas Duo Maël & Jonas (25 und 19, Koblenz) groovt und tanzt in der Up-Tempo-Nummer "Treat You Right" an der Seite von Nico Santos. Gemeinsam haben die drei daran gearbeitet, den Song perfekt auf Maël & Jonas zuzuschneiden.Zum Download https://umg.lnk.to/TreatYouRight"Right Here" von Tosari Udayana feat. Mark ForsterTosari Udayana (19, Hannover) und Mark Forster setzen auf das englisch-deutsche Duett "Right Here", den Mark Forster für Tosi über seine Reise bei "The Voice" geschrieben hat.Zum Download: https://umg.lnk.to/RightHere"Don't You Worry" von Alessandro Pola feat. Michael SchulteAlessandro Pola (30, Karlsruhe) richtet gemeinsam mit Online-Coach Michael Schulte in "Don't You Worry" aufbauende Worte an alle Mütter. Michael und Alessandro haben den Song gemeinsam erarbeitet.Zum Download: https://umg.lnk.to/DontYouWorrySo läuft das TVOG-Finale:Fünf Talente, 15 Songs, ein Sieger. Im Live-Finale singt jedes der fünf Talente drei Songs: Solo, die eigene Single mit dem jeweiligen Coach und einen Song mit einem Star-Gast - Paula mit Sarah Connor, Oliver mit Zoe Wees, Mael & Jonas mit Michael Patrick Kelly, Tosari mit Joy Denalane und Alessandro mit Duncan Laurence. Per Telefon- und SMS-Voting, sowie dieses Jahr erstmals auch kostenlos online unter www.thevoice.de (http://www.thevoice.de), küren die Zuschauer ihren Favoriten zu "The Voice of Germany" 2020.Das Finale von "The Voice of Germany" am 20. Dezember 2020, um 20:15 Uhr (x-apple-data-detectors%3A//7) live in SAT.1 sowie auf Joyn.Produzent ist Talpa Germany im Auftrag von SAT.1 und ProSieben.Weitere Infos rund um "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2020 Hashtag zur Show: TVOG Pressekontakt:Katrin DietzCommunication & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: Katrin.Dietz@seven.one (mailto:Katrin.Dietz@seven.one)Photo Production & EditingKathrin Baumannphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: Kathrin.Baumann@seven.one (mailto:Kathrin.Baumann@seven.one)ProSieben / SAT.1Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102110/4794699