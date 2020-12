Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Im Interview mit Jens Furkert, Leiter des Anleihehandels an der Börse Stuttgart:1. Wie hat sich die Corona-Pandemie auf die globalen Anleihemärkte ausgewirkt?Von März bis Mai sorgte die COVID-19-Pandemie für extreme Unsicherheit an den Finanzmärkten. Investoren schichteten deshalb aus risikobehafteten in sicherere Anlagen um. Gefragt waren insbesondere Staatsanleihen guter Bonität, die aktuell nach wie vor negative Renditen aufweisen. ...

