ETFs erfreuen sich einer zunehmenden Beliebtheit. Von 2005 bis 2019 wuchs ihr verwaltetes Vermögen von 417 auf 6.181 Mrd. (6,2 Bio.) US-Dollar. Ein Ende der Zuflüsse und des Wachstums ist derzeit nicht absehbar, denn die Indexfonds besitzen einen entscheidenden Vorteil gegenüber aktiv gemanagten Fonds, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen: Sie sind deutlich günstiger in ihrer Verwaltung, was in den meisten Fällen auch der Anlegerrendite zugutekommt. Günstig, aber nicht unbedenklich Dennoch gibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...