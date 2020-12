Nicht erst seit so gut wie keine Zinseinnahmen mehr mit Spareinlagen zu erzielen sind, setzen viele Anleger auf die sogenannte Dividendenstrategie. Vor allem auch deswegen, weil sie unheimlich leicht umzusetzen ist. Man muss hier eigentlich nur auf Aktien von Unternehmen setzen, die regelmäßig eine Gewinnbeteiligung zahlen. Die Dividenden, die man so erhält, können unter anderem durchaus einen Ersatz für Zinsen darstellen. Dies hört sich natürlich sehr verlockend an. Doch wie bei allem hat natürlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...