Köln (ots) -- Der größte Weihnachtschor aller Zeiten als einzigartige Mitsing-Aktion- Am 23.12. um 20:15 Uhr zeitgleich auf allen TV- und Radiostationen sowie Digitalplattformen- Stars wie Joey und Patricia Kelly, Laura Wontorra, Katja Burkard, Joachim Llambi sowie Pietro und Sarah Lombardi u.v.a. singen drei der beliebtesten deutschen Weihnachtslieder Drei Weihnachtslieder, zahlreiche Stars, alle Plattformen: Kurz vor Weihnachten lädt die Mediengruppe RTL ganz Deutschland zu Gemeinschaft und Besinnlichkeit ein und stellt dafür ihren wichtigsten Sendeplatz zur Verfügung. "Oh Du Fröhliche", "Fröhliche Weihnacht überall" und "Stille Nacht" - in einer einzigartigen Sondersendung präsentiert RTL-Moderator Peter Kloeppel am 23. Dezember um 20:15 Uhr zusammen mit zahlreichen Prominenten drei der beliebtesten deutschen Weihnachtslieder. Und ganz Deutschland kann sicher von zu Hause aus mitsingen."Diese Weihnachtszeit verläuft anders, als wir es uns alle erhofft haben. Wir alle klagen über Einschränkungen und sind unserem ganz normalen Lebensalltag ferner, als es uns lieb ist. Aber: Heute Abend wollen wir uns ein Stückchen Normalität zurückholen! Zumindest in den heimischen vier Wänden", begrüßt Peter Kloeppel die "Chormitglieder" zu Hause.Er hat sich für "Das große Weihnachtssingen. Von uns. Mit Euch. Für alle" spontan mit Prominenten wie Joey Kelly und Tochter Lily, Patricia Kelly, Laura Wontorra, Katja Burkard, Nazan Eckes, Christian Häckl, Joachim Llambi, Angela Finger-Erben, Pietro und Sarah Lombardi, Ilka Bessin, Mirja Boes, Luca Hänni und Christina Luft, Ramon Roselly, Mathias Mester, Wolfram Kons, Susanna Ohlen, Detlef und Nicole Steves, Amiaz Habtu, Laura Dahm, Paul Janke, André Dietz, Tijan Njie und Woozle Goozle vor dem Gebäude der Mediengruppe RTL zusammengefunden.* Und 83 Millionen Deutsche sind dazu eingeladen, die von den Promis gesungenen Weihnachtslieder vor dem Fernseher, dem Radio, dem Internet oder der App live mitzulesen und einzustimmen. Denn die Mediengruppe RTL überträgt die 15-minütige Sondersendung zeitgleich auf allen TV- und Radiostationen sowie den Digitalplattformen. Und so erklingt trotz Corona und unter Einhaltung aller Regeln der größte Weihnachtschor aller Zeiten - von der Küste bis zu den Alpen. Damit auch dieses spezielle Weihnachtsfest so schön und festlich wie möglich eingeläutet wird.Stephan Schäfer, Geschäftsführer Inhalte & Marken Mediengruppe RTL Deutschland:"In Kürze geht ein schwieriges Jahr zu Ende, das uns gerade jetzt, zur Weihnachtszeit, nochmal vor große Herausforderungen stellt. Viele Menschen werden die Feiertage allein oder nur im allerengsten Familienkreis verbringen können. Deshalb möchten wir die Kraft unserer Sender und Plattformen bündeln und dazu nutzen, um unsere Zuschauer- und ZuhörerInnen in ganz Deutschland zusammenzubringen und ihnen zumindest für 15 Minuten ein gemeinsames Weihnachtserlebnis zu schenken."Die Sondersendung "Das große Weihnachtssingen. Von uns. Mit Euch. Für alle" wird am 23. Dezember 2020 ab 20:15 Uhr auf allen TV-Sendern (RTL, VOX, RTLplus, NITRO, VOXup, ntv und SuperRTL) sowie auf den Radiostationen und Digitalplattformen der Mediengruppe RTL Deutschland übertragen. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich auf 20:30 Uhr.Der gemeinsame Hashtag lautet DGWS* alle Künstler wurden vor der Aufzeichnung auf das Coronavirus getestetPressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandJulia KikillisJulia.Kikillis@mediengruppe-rtl.deFotowünsche:Patricia KluckPatricia.kluck@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/4794812