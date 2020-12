Nach dem enttäuschenden Release von "Cyberpunk 2077" geriet die Aktie von CD Projekt in einen heftigen Abwärtsstrudel. Eine Notfall-Konferenz für Anleger stoppte am Montag den Kursverfall - doch am Freitag sorgt "Cyberpunk 2077" für den nächsten Kursschock.Wegen technischer Mängel nimmt Sony "Cyberpunk 2077" bis auf weiteres aus dem Playstation Store. Nach Diskussionen mit dem Entwickler CD Projekt biete man ab sofort allen Spielern, die das Videospiel im Playstation Store gekauft haben, eine vollständige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...