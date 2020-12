Linz (www.anleihencheck.de) - Die gestrige Sitzung der Bank of England (BoE) bestätigte den bisherigen geldpolitischen Kurs, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Das Anleihekaufprogramm über 895 Mrd. GBP werde 2021 unvermindert weiterlaufen. Auch der Leitzinssatz von 0,10% sei nicht angetastet worden. Keine Erwähnung habe die Möglichkeit von Negativzinsen im Falle eines harten Brexits (kein Abkommen mit der EU) gefunden. Im Falle des No-Deal Brexits erwäge die Notenbank ein Überschießen der Inflation nach einer massiven Pfundabwertung zuzulassen. Aktuell liege der Inflationszielwert der BoE bei 2,00%. Der britischen Wirtschaft könnte neben einem No-Deal-Brexit auch die anhaltende Corona-Krise 2021 doppelt hart zusetzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...