Beim Mettlacher Keramikspezialisten Villeroy & Boch (ISIN: DE0007657231; WKN: 765723) laufen die Geschäfte aktuell hervorragend. Nachdem die Saarländer bereits ein überaus starkes drittes Quartal verzeichnen konnten, schraubt das Unternehmen seine EBIT-Prognose für das Gesamtjahr 2020 nun noch einmal nach oben. Ging der Vorstandsvorsitzende Frank Göring kürzlich noch von einem Gewinn vor Steuern und Zinsen von 30 Millionen Euro bis 35 Millionen Euro aus, so stellt er seinen Aktionären nun ein EBIT von mehr als 45 Millionen Euro in Aussicht.Aktuell leiden viele Unternehmen unter der Covid-19-Pandemie. Bei der Firma Villeroy & Boch dürfte aber das Gegenteil der Fall sein. Denn mit den neuerlichen Ausgangsbeschränkungen dürften viele Kunden dazu tendieren, mehr Geld für die hochwertigen Produkte des Geschäftsbereichs Tischkultur zu investieren. Zudem wird bereits ein wesentlicher Teil der Produkte über Online-Kanäle vertrieben, weshalb Villeroy & Boch nicht ganz so stark vom aktuellen Lockdown betroffen sein könnte.

Den vollständigen Artikel lesen ...