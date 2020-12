Märkte um 12: DAX vor nächstem Etappenziel - Fielmann auf Expansionskurs

Nach der Kletterpartie der Vortage legt der DAX am Freitagmittag eine Verschnaufpause ein. Damit steht hier weiterhin die 13.700er-Marke im Fokus. Gut möglich ist, dass dieser Widerstand noch heute überwunden wird, denn vom US-Aktienmarkt kommt nach wie vor kräftiger Rückenwind.

Der S&P 500 und der Nasdaq 100 haben am Donnerstag wieder einmal neue Allzeithochs verzeichnet, und der Dow Jones notiert nur knapp unter seinem bisherigen Rekordhoch. Die Jahresend-Rallye ist an den US-Börsen also im vollen Gange.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,2% 13.689 MDAX +0,8% 30.442 TecDAX +1,2% 3.200 SDAX +0,3% 14.573 Euro Stoxx 50 +0,2% 3.569

Am Freitagmittag gab es im DAX 18 Gewinner und zwölf Verlierer. Am stärksten gewann die Bayer-Aktie (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017), die zeitweise um 1,2 Prozent zulegte und damit die Anfang November gestartete Aufholbewegung fortsetzte.

Den vollständigen Artikel lesen ...