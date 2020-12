Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Impfstoffhoffnungen sowie die Aussicht auf Fiskalpakete haben die Anleger an den Finanzmärkten in den Risikomodus schwenken lassen, so Claudia Windt von der Helaba.Sichere Anlagehäfen seien derzeit weniger gefragt, sodass der Verkaufsdruck auch den Markt für europäische Staatsanleihen erfasst habe. Dennoch würden sich die Kursverluste für Staatsanleihen der Kernländer Frankreich, Italien und Spanien in Grenzen halten. Diese wie der gesamte europäische Rentenmarkt würden im hohen Maße von der Geldpolitik der EZB profitieren. Mit ihrem nunmehr auf 1,85 Billionen Euro laufenden Anleihekaufprogramm PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programm) habe die Notenbank den Startschuss für kräftige Zinsrückgänge ausgelöst. Dabei hätten die Zinsen in Frankreich, ausgehend von einem Hoch im März von 0,35%, auf zuletzt -0,33% nachgegeben, in Italien von 2,25% auf 0,54% und in Spanien von 1,22% auf knapp um die Nulllinie. ...

