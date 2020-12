NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce nach einer Kundenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Die Nachfrage nach CRM-Lösungen im Schlussquartal sei hoch, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Verweis auf die Aussagen der Gesprächsteilnehmer. Auch für den Übergang in das Jahr 2021 bleibe die Nachfragedynamik hoch. Derweil mache die Übernahme des Büro-Kommunikationsdienstleisters Slack für Salesforce strategisch Sinn und könnte wertsteigernd sein./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2020 / 00:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2020 / 00:10 / ET



ISIN: US79466L3024

