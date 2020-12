München (ots) -Moderation: Oliver KöhrGeplante Themen:Wie sind die Impfungen vorbereitet?In Deutschland soll ab dem 27. Dezember geimpft werden und als erstes die über 80-Jährigen. Wir waren bei einem Probe-Einsatz eines mobilen Impfteams in einem Pflegeheim dabei. Doch viele der Älteren leben noch zu Hause, können aber nicht mehr in die Impfzentren fahren. Wie sollen sie erreicht werden? Welche Erfahrungen macht man in Großbritannien, wo bereits geimpft wird? Und wer lädt hier in Deutschland auf welchem Weg Hunderttausende Senioren zum Impftermin ein? Nadine Bader über die Probleme bei der Organisation des größten Impfeinsatzes in der deutschen Geschichte.Dazu: Gespräch mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDUArbeitsbedingungen in der LieferbrancheDer Bundestag hat am Mittwoch ein umfangreiches Arbeitsschutzkontrollgesetz verabschiedet. Doch das gilt nur für die Fleischindustrie. Dagegen schuften Paketboten und Lieferanten vor Weihnachten noch mehr als sonst und in Zeiten geschlossener Geschäfte vervielfältigt sich der Druck einmal mehr. 420 Millionen Pakete werden wohl allein im November und Dezember ausgeliefert. Wie sind die Arbeitsbedingungen für die Leute, die uns beliefern? Thomas Kreutzmann und Giselle Ucar über die schwere Arbeit mit Pizza und Päckchen.Dazu: Gespräch mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPDIm "Nach-Bericht aus Berlin" auf den Social-Media-Kanälen der Tagesschau findet ein Gespräch statt zu den Themen der Sendung und zu Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern.Weitere Informationen zur Sendung finden Sie unter:www.berichtausberlin.dehttp://blog.ard-hauptstadtstudio.dewww.facebook.com/berichtausberlinwww.twitter.com/ARD_BaB Pressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: kontakt@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4795059