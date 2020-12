24 laufende Empfehlungen haben wir aktuell im Sortiment. 18 Engagements liegen im Plus. Der durchschnittliche Buchgewinn beträgt 32,5 Prozent. Gleich fünf Bestandstitel verdienen in dieser Woche einen intensiveren Blick. Zudem gewähren wir unseren Abonnenten wieder einen Blick in die Köpfe der Redaktion und verraten, mit welchen Unternehmen und Investments wir uns vor dem Jahreswechsel näher beschäftigen und über ein Engagement nachdenken.

Schaufenster

> KINGSOFT CLOUD HOLDINGS | Unser Neueinsteiger setzt den Höhenflug fort. 38 Prozent Kursplus in drei Wochen sind vorzeigbar. Wir legen ein Stop-Loss-Limit bei 39,50 Dollar in das Orderbuch. Neues Kursziel: 55 Dollar.

