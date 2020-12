...das ist die durchschnittliche Performance der acht Einzelwertempfehlungen aus dem Bernecker Wegweiser für Kapitalanlagen 2020 mit dem Thema "Künstliche Intelligenz" von Volker Schulz. Wer hielt mit? Es geht um technologische Disruption im "Warp-Speed" auf hochskalierbaren Software-Plattformen. Das ist der entscheidende Unterschied zur Dotcom-Blase. Jetzt kommt 5 G, dann 6 G und schließlich der Quantencomputer. Was daraus resultiert, übersteigt heute noch die menschliche Vorstellungskraft. In diesen Sektoren nicht dabei zu sein, kann sich eigentlich niemand erlauben. Die Oldies aus dem DAX muten dagegen an wie Konstrukte aus einer fernen Zeit. Wer mag halbiert die Verdoppler, bleibt mit dem Rest aber langfristig engagiert.



Der Wegweise 2021 bietet ebenso hochkarätige, zukunftsweisende Ideen und Analysen.



Performance KI-Werte Wegweiser 2020



Alphabet: + 28 %Alibaba: + 22 %Cadence Design: +92 %Servicenow: + 129 %Splunk: +10,8 %Nvidia: + 163 %Hubspot: + 150 %Amazon: + 83 %Durchschnitt: + 84 %



Und noch ein Lesetipp über die Feiertage:



Kai-Fu Lee: "AI-Superpowers"



Diese Lektüre ist ein Muss für jeden langfristig planenden Investor.



Bernecker Redaktionwww.bernecker.info

NVIDIA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de