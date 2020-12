DGAP-News: CSR Beratungsgesellschaft mbH / Schlagwort(e): Fonds/Marktbericht

Das Thema "digitale Währung" ist heutzutage präsenter denn je. Der Bitcoin befindet sich auf einem weiteren Höhenflug und die großen Zentralbanken der Welt scheinen im Zugzwang zu sein, auf dieser neuen Spielwiese sprichwörtlich "einen Fuß in die Tür" zu bekommen. Der Aufschrei aus vielen Teilen der Wirtschaft nach kosteneffizienterem, sicherem und schnellem Zahlungsverkehr wächst mit dem Fortschreiten des globalen Digitalisierungstrends und regulierte digitale Währungen könnten eine mögliche Lösung sein. Ist es erkennbar, welche Auswirkungen dieser Schritt auf das Bankensystem bzw. generell auf unsere Gesellschaft haben wird? Anbei ein paar Gedanken zu den strukturellen Veränderungen, die auf uns zukommen könnten. Wir freuen uns über Kommentare und Rückmeldungen. Hier geht es zum aktuellen CSR-KOMMENTAR:

Über CSR Beratungsgesellschaft Die CSR Beratungsgesellschaft ist eine unabhängige und inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Sitz in Hofheim am Taunus. Antizyklisches Handeln im Stile der Deutschen Bundesbank ist das Credo der CSR, die für ihre Kunden Vermögenswerte von zurzeit knapp 2 Mrd. Euro betreut. Die vermögensverwaltenden Publikumsfonds der CSR zeichnen sich durch exzellente Ertrags- zu Risikoverhältnisse aus. Unternehmer, Privatpersonen, Kommunen, Pensionskassen und Stiftungen, für die die Sicherheit ihrer Geldanlagen höchste Priorität hat, sind hier bestens aufgehoben. Ansprechpartner für weitere Informationen: CSR Beratungsgesellschaft mbH Herr Ulrich Zorn E-Mail: ulrich.zorn@csr-beratungsgesellschaft.de Tel. 06192 / 977 00 16

