FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ABAXX TECHNOLOGIES INC. 36N0 CA00258V1004
AB/FROM ONWARDS 18.12.2020 13:58 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ABAXX TECHNOLOGIES INC. 36N0 CA00258V1004
AB/FROM ONWARDS 18.12.2020 13:58 CET
ABAXX TECHNOLOGIES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de