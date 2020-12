Volkswagen will sein Stammwerk in Wolfsburg zur Modellfabrik für die hochautomatisierte Fertigung von Elektroautos aufrüsten.Spätestens 2025 soll dann ein neues Elektroauto mit verbesserter Batterietechnik und modernster Software vom Band laufen. Das neue Top-Fahrzeug soll in nur zehn Stunden gebaut werden. Zum Vergleich: Aktuell benötigt VW für das Vorzeigemodell ID.3 rund 20 Stunden. Innerhalb der Produktion will Volkswagen-Chef Herbert Diess Potenziale heben, um die Fertigung effizienter zu machen.

Den vollständigen Artikel lesen ...