Nach dem Ausbruch auf ein neues Mehrjahreshoch am Donnerstag präsentiert sich die Aktie von Evotec auch am Freitag stark. Am frühen Nachmittag geht es bei dem Papier 0,1 Prozent leicht nach oben auf 28,29 Euro. Nach mehreren Versuchen in den vergangenen Monaten konnte die Aktie nun endlich das Hoch aus dem Jahr 2019 überwinden. Beflügelt hat die Aussicht auf millionenschwere Meilensteinzahlungen.Das Hamburger Biotech-Unternehmen hat nach eigener Aussage Meilensteine in einer Proteomik-Partnerschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...