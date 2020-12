HDI Global Specialty steigt in Deutschland in die Versicherung von Kunst- und Sammlergegenständen für vermögende Privatkunden, Galerien und Museen ein. Zunächst soll ein All-Risk-Cover eingeführt werden. Der geplante Start ist das erste Quartal 2021. Verantwortlich wird die HDI Global Specialty Underwriting Agency GmbH (HGSU) zeichnen. Für den Aufbau des Bereichs wurde Dr. Alexander Wiebe angeheuert, der von der AXA kommt. Er trägt bei der HGSU den Titel des Head of Fine Art & Lifestyle Continental Europe and Managing Director.

Den vollständigen Artikel lesen ...