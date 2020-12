DGAP-News: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Sonstiges

MBH CORPORATION NIMMT DEN HANDEL AN DER AMERIKANISCHEN BÖRSE OTCQX AUF, UM US-INVESTOREN ZU UNTERSTÜTZEN



MBH CORPORATION NIMMT DEN HANDEL AN DER AMERIKANISCHEN BÖRSE OTCQX AUF, UM US-INVESTOREN ZU UNTERSTÜTZEN MBH Corporation plc hat im September die ersten Übernahmen in den USA getätigt, weitere sind für 2021 geplant

MBH ist nach Umsatz und Nettogewinn eine der am schnellsten wachsenden neuen Börsenlistings in Europa

MBH hat bereits im Jahr 2020 zehn profitable Unternehmen erworben und damit die Anzahl der Unternehmen der Gruppe verdoppelt

MBH zahlte in ihrem ersten Jahr als plc eine Dividende und beabsichtigt, dies auch in Zukunft fortzusetzen

London, 18. Dezember 2020 - MBH Corporation plc, eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse gelistet ist, gibt bekannt, dass sie ab heute den Handel am OTCQX(R) Best Market aufgenommen hat. Der Ticker-Code lautet MBHCF. Während des gesamten Jahres 2020 hat MBH mit bisher zwölf Übernahmen ihren sehr erfolgreichen Ansatz für Wachstum über Akquisitionen fortgesetzt. Im September erfolgte die erste Akquisition von MBH in den USA, als mit "Meeting of The Minds" der größte Verband von Immobilieninvestoren mit dem größten Mentoring-Programm für Investoren in New York sowie "Everyday Realty Services" (ERS), einem Unternehmen für Immobilienvermittlung und gewerbliche Finanzierung, der Gruppe beitraten. Nach zwölf Akquisitionen allein im Jahr 2020 beläuft sich der Pro-forma-Umsatz der MBH-Portfoliounternehmen nun auf 137 Mio. USD und das EBITDA auf 13,8 Mio. USD, basierend auf den Ergebnissen von 2019 von MBH und den aktuellen Finanzergebnissen der im Jahr 2020 erworbenen Unternehmen. Der Handel an der OTCQX verpflichtet die Unternehmen zur Einhaltung hoher finanzieller Standards, zur Befolgung von Best-Practice Corporate Governance und zur Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze. MBH hat erhebliches Interesse von in den USA ansässigen Investoren und Unternehmen festgestellt, die an MBH's Wachstumserfolg interessiert sind, und der Handel an der OTCQX macht es US-Investoren einfacher, an der Unternehmensentwicklung teilzunehmen. Callum Laing, CEO der MBH Corporation plc, kommentierte dies: "Wir sehen eine starke Nachfrage sowohl von Investoren als auch von vielen hervorragenden kleinen Unternehmen, mit denen wir in den USA gesprochen haben. Die ersten US-Unternehmen kamen im September zu uns, was Interesse bei weiteren Unternehmen, nach denen wir suchen, weckte. MBH hat starke Werte wie Vertrauen, Zusammenarbeit und Schnelligkeit und die von uns erworbenen Unternehmen sind in der Regel inhabergeführt, gut etabliert, profitabel und bestrebt, das Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben. Ich freue mich berichten zu können, dass wir trotz der Herausforderungen in diesem Jahr mit zahlreichen großen amerikanischen Unternehmen in Kontakt kamen, die diese Kriterien erfüllen. Dies hat auch das Interesse vieler US-Investoren geweckt und die Aufnahme an der OTCQX wird es uns ermöglichen, ihnen effektiver zu begegnen." Die MBH Corporation veröffentlichte kürzlich ihre Halbjahresergebnisse für das Jahr 2020, die ein Umsatzwachstum von 31 % auf 27,4 Mio. GBP (H1 2019: 21,0 Mio. GBP) und einen stabilen Nettogewinn von 0,7 Mio. GBP aufzeigten. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) stieg um 13 % auf 1,5 Mio. GBP (H1 2019: 1,3 Mio. GBP). MBH hat derzeit 22 sehr erfolgreiche und profitable kleine Unternehmen in seinem Portfolio und wird die starke Wachstumsorientierung mit gut etablierten profitablen kleinen Unternehmen in verschiedenen Regionen und Branchen beibehalten. Die MBH-Unternehmen sind nur geringfügig verschuldet, liefern ein EBITDA von etwa 1 bis 10 Mio. USD und werden im Allgemeinen weiterhin von ihren Gründern geführt, die zu Miteigentümern von MBH werden. Durch die Nutzung ihrer einzigartigen Agglomeration-Strategie kann MBH durch den konsequenten und wertsteigernden Erwerb exzellenter Unternehmen erheblichen Shareholder Value schaffen. Mit Agglomeration wandeln profitable Unternehmen ihre privaten Aktien in gelistete Aktien oder Anleihen der MBH Corporation plc in ein laufendes Earn-in-Modell um. Die Unternehmenseigentümer werden dann dazu angehalten, ihren Wachstumskurs zu beschleunigen, indem sie die Ressourcen der plc nutzen, einschließlich Know-how, Austausch von Best in Class-Praktiken, Cross-Selling an andere Gruppenunternehmen und gegebenenfalls kostenfreie Finanzierung neuer Wachstumsprojekte. Jedes Konzernunternehmen behält seine Unabhängigkeit und folgt einer angemessenen Unternehmens- und Finanzführung. Unternehmenseigentümer erhalten auch finanzielle Anreize zur Steigerung des Shareholder Value durch ein Aktienbonusprogramm, wodurch ihre Interessen, mit denen der öffentlichen Aktionäre in Einklang gebracht werden. MCAP LLC fungierte als OTCQX-Sponsor des Unternehmens.

Über MBH Corporation plc Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen.

Über OTC Markets Group Inc. OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) betreibt den OTCQX(R) Best Market, den OTCQB(R) Venture Market und den Pink(R) Open Market für 11.000 US-amerikanische und internationale Wertpapiere. Über OTC Link(R) ATS und OTC Link ECN wird ein Zugang zu einem breiten Netzwerk von Broker-Dealern, die Liquiditäts- und Ausführungsdienstleistungen anbieten, ermöglicht. OTC Market Group Inc. ermöglicht es den Anlegern, problemlos über einen Broker ihrer Wahl zu handeln und die Unternehmen verbessern die Qualität der für die Investoren verfügbaren Informationen. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir besser informierte und effizientere Märkte schaffen, besuchen Sie www.otcmarkets.com. OTC Link ATS und OTC Link ECN sind SEC-regulierte ATS, die von OTC Link LLC, Mitglied FINRA/SIPC, betrieben werden. OTC Pressekontakt: OTC Markets Group Inc., +1 (212) 896-4428, media@otcmarkets.com MBH Corporation plc Pressekontakt: Phil Anderson//Charlie Nelson/Taylor Marriott - Perception A +44 (07767 491 519 / 0778 751 7087 / 07983 335 021)

MBH Corporation plc, Charlotte Williams, charlotte@unity-group.com +44 (0)770 396 3953 mbhcorporation.com

