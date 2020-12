Der deutsche Aktienmarkt arbeitet sich zum Jahresschluss in Trippelschritten Richtung Rekordhoch voran. Der nahende Beginn der Corona-Impfungen hob die Stimmung bei den Anlegern. Der Dax lag am Freitag zeitweise nur noch 20 Punkte von seinem Höchststand vom Februar entfernt und notierte am frühen Nachmittag 0,1 Prozent fester bei 13.688 Punkten.

