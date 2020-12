Gestern sah die wirtschaftliche Zukunft des norwegischen Billigfliegers noch düster aus. Kaum jemand rechnete damit, dass die überschuldete Fluglinie Norwegian Air Shuttle überleben könnte. Sowohl für ihre Tochter-Gesellschaften in Irland als auch für die Mutter in Norwegen wurde Anfang Dezember Gläubigerschutz beantragt. Doch heute lässt neue Hoffnung die Pleite-Aktie explodieren.Die Aktionäre der in argen Finanznöten steckenden norwegischen Billigfluglinie haben am gestrigen Donnerstag einer Finanzierungslösung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...