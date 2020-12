Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der März-Kontrakt des Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) kam im Wochenverlauf unter Abgabedruck und markierte ein Tief bei 177,27, so Patrick Boldt von der Helaba.Infolgedessen seien die 21- und 55-Tagelinien bei 177,70/80 unterschritten worden. Bisher sei es dem Future nicht gelungen, diese nachhaltig wieder zu überwinden. Die Indikatoren im Tageschart hätten sich eingetrübt. So sei z.B. das Kursmomentum in den negativen Bereich gesunken. Erneute Verluste sollten somit nicht ausgeschlossen werden. Unterstützungen lägen im Bereich 177,27/34 und bei 176,63. Hürden bestünden bei 178,17 und bei 178,77. (18.12.2020/alc/a/a) ...

