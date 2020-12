Wien (www.fondscheck.de) - Frauke Hegemann hat nach ihrem Weggang von der Comdirect eine neue berufliche Heimat gefunden, so die Experten von "FONDS professionell".Die ehemalige Vorstandschefin der Direktbank, die mittlerweile mit der Mutter Commerzbank verschmolzen worden sei, starte zum neuen Jahr bei der Signal Iduna Asset Management. Hegemann werde neue Geschäftsführerin des Kapitalverwalters und solle vor allem die Themen Vertrieb und Service verantworten. Zudem werde Hegemann, die in ihrer Karriere bis auf einen kurzen Abstecher zu Spudy & Co. beim Commerzbank-Konzern tätig gewesen sei, Generalbevollmächtigte der Signal Iduna Bauspar. ...

