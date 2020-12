Hamburg/Kaltenkirchen (ots) - DIE MATRATZE von WELTBETT® ist Testsieger, vor den getesteten Produkten von Emma und Bett 1, im großen Vergleichest von IMTEST - Deutschlands größtem Verbrauchermagazin (https://imtest.de/matratzentest/). Nun ist DIE MATRATZE von WELTBETT® in der Größe 90x200x18cm dauerhaft 25% günstiger als die Bodyguard von Bett 1 und Emma One.In der aktuellen Ausgabe von IMTEST (Dez. 2020), dem Verbrauchermagazin der Funke Mediengruppe, hat DIE MATRATZE im direkten Vergleich vor der Bodyguard von Bett 1 und der Emma One, den 1. Platz belegt.Ab sofort kann DIE MATRATZE ab 149 EUR, 25% unter dem UVP der Bodyguard von Bett1 und der Emma One, und in der Testsieger-Größe zu 179 EUR, auf weltbett.de (http://www.weltbett.de) ohne Risiko, mit 111 Tagen Rückgaberecht und mit 10 Jahren Garantie auf dem Matratzenkern zur sofortigen Lieferung bestellt werden.Auch alle anderen Größen von DIE MATRATZE kosten immer jeweils mindestens einen Euro weniger, als die gleich dimensionierten Matratzen von Bett 1 und Emma (Basis: UVP des Herstellers).Aus ökologischer Sicht ist DIE MATRATZE von WELTBETT® das einzige Produkt seiner Klasse, welches nach der Nutzung vom Hersteller zurückgenommen wird, um dort einen nachhaltigen Recyclingprozess zu durchlaufen. Aus alten Matratzen werden neue Kissen.Pressekontakt:Dr. Patrick Habertag0171-1204018ph@weltbett.deOriginal-Content von: Weltbett GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139253/4795276