Kaum ein Konzern steht so sinnbildlich für die Veränderung der Energiewelt wie RWE. Vom Klimaverschmutzer Nummer 1 will sich das Unternehmen zum Anbieter grüner Energien wandeln. Dafür wird viel Geld in die Hand genommen. In Deutschland gab es nun grünes Licht für ein großes Projekt.Nach eigenen Angaben hat RWE die Erlaubnis für einen weiteren Windpark vor der deutschen Nordseeküste erhalten. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) habe die Genehmigung für den Windpark Kaskasi 35 ...

