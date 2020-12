Karlsruhe (ots) - Die letzte Woche vor Weihnachten ist angebrochen: Die ersten Kollegen verabschieden sich in den Weihnachtsurlaub, die Schulferien beginnen und bald schon zünden wir auch die vierte Kerze am Adventskranz an - alles wird ruhiger. Naja, fast alles: Denn wie jedes Jahr vergingen die letzten vorweihnachtlichen Wochen wie im Fluge und wie immer fehlen noch ein paar letzte Kleinigkeiten. Höchste Zeit für schnelle Geschenkideen und Last Minute Weihnachtsgeschenke.Geschenkabos von United Kiosk (https://www.united-kiosk.de/kiosk-geschenkabo/) bieten Ihnen viele Vorteile.1. Ein Geschenkabo endet automatisch nach einem Jahr, das heißt, Sie müssen nicht daran denken zu kündigen. Wir erinnern Sie aber rechtzeitig vor dem Ende des Abos, das heißt, wenn Sie nächstes Jahr wieder ein Last Minute Geschenk brauchen oder die Zeitschrift beim Beschenkten sehr gut ankommt, können Sie es einfach verlängern.2. Ein Geschenkabo ist das ideale Last Minute Geschenk, denn die Geschenkurkunde zum Ausdrucken und Überreichen - oder zum Weiterleiten per Mail - kommt direkt nach der Bestellung per Mail zu Ihnen nach Hause. Auch wenn Sie per Rechnung zahlen möchten und erst im Lauf der nächsten 14 Tage nach der Bestellung überweisen, erhalten Sie die Urkunde sofort.3. Geschenkabos machen Sie ganz nebenbei auch zum Klimahelden, denn mit dem Kauf eines Abos unterstützen Sie das Wiederaufforstungsprojekt "Magazines For Future (https://www.united-kiosk.de/unternehmen/magazines-for-future/)": Für jedes gekaufte Abo pflanzen wir gemeinsam mit Eden Reforestation Projects 10 Bäume. Das Zertifikat dafür senden wir Ihnen ebenfalls per Mail. Ein Zeitschriftenabo ist also ein Last Minute Geschenk mit grünem Gewissen. Die beliebtesten Zeitschriften als Last Minute GeschenkBei United Kiosk finden Sie rund 5.000 Zeitschriften - als Inspiration für schnelle Geschenkideen.Ob Heimwerker-Magazine oder Rätselhefte, Wissensmagazine oder die neusten Einrichtungsideen, über Klatsch und Tratsch bis hin zu Rezeptzeitschriften - bei United Kiosk finden Sie für jedes Hobby und jeden Geschmack die richtige Zeitschrift.Unser Tipp: Wenn Sie ein gedrucktes Abo verschenken, startet dieses in der Regel mit der nächsten Ausgabe, die erscheint. Bestellen Sie doch einfach zusätzlich die aktuelle Ausgabe als epaper - so kann der Beschenkte direkt am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag anfangen zu lesen.Das perfekte Last Minute Geschenk für alle UnbeschenkbarenFehlt ihnen noch ein Geschenk für jemanden, der "schon alles hat" und sich wie immer "nichts" wünscht? Ein Gutschein wäre in einem solchen Fall eine Möglichkeit - aber eigentlich ist das ziemlich unpersönlich und man merkt sofort, dass er sozusagen auf dem Weg zur Bescherung an der Tankstelle gekauft wurde. Eine schöne Alternative für ein Last Minute Geschenk ist in diesem Fall ein Geschenkabo unserer Zeitschriften-Flatrate United Kiosk NEWS (https://www.united-kiosk.de/news/): Verschenken Sie ein Jahr Lesefreude mit über 750 verschiedenen Magazinen.Pressekontakt:United Kiosk AGCAS-Weg 1-576131 KarlsruheFon: + 49 721 9638-939Original-Content von: United Kiosk AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127048/4795281